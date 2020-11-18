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Korona Çarşambaspor’u vurdu

SAMSUN HABERLERİ  | 18.11.2020 19:19 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Çarşambaspor’da Teknik Direktör Kenan Yelek’in korona virüse yakalanmasının ardından teknik sorumlu iki kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor’da geçen günlerde Teknik Direktör Kenan Yelek’in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Pazar günü oynanan Karşıyaka maçında Murat İsmailoğlu teknik sorumlu olarak sahadaydı.
Yarın oynanacak Batman Petrolspor maçı öncesi yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Antrenör Murat İsmailoğlu ve Kaleci Antrenörü Yunus Şenocak’ın yerine Teknik Sorumlu olarak Ali Yaman’ın bulunacağı öğrenildi.

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