Korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Maltepe Belediyesi ve Maltepe Kaymakamlığı’na bağlı ekipler, eğitim kurumları ve restoranlarda koronavirüs denetimi yaptı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala özel eğitim kurumu denetimi yapan zabıta ve emniyet ekiplerine, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Han da eşlik etti. Restoran teftişinde de bulunan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske konusunda hatırlatmalarda bulundu. Esnafın yanı sıra maskesiz olduğu gözlemlenen bir vatandaşa maske verilip, uyarıldı. Yetkililer, ilçedeki sosyal alanlara yapılan denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

