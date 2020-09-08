Korona gölgesinde Zabıta Konseri

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Konseri düzenlendi.

Kerpiç evlerin içinde pandemi kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilen Zabıta Konserine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürleri ve ekipleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) müzik öğretmenleri Malatya türküleri ve birbirinden güzel eserler seslendirdiler.

“Zabıta Teşkilatı yerel yönetimlerin önemli bir parçasıdır”

Korona virüs salgını dolayısıyla kısıtlı düzeyde gerçekleşen Zabıta Konserinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, “Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümünü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda organize edilen bu güzel vefa örneği konserinden dolayı tüm mesai arkadaşlarım adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Zabıta teşkilatının yerel yönetimlerin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 esasına göre sahada çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.