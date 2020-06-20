YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Korona günlerinde maskeleriyle ‘evet’ dediler

Korona günlerinde maskeleriyle ‘evet’ dediler

ÇORUM HABERLERİ  | 20.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde nikah masasına oturan Seda Kambur ve Erhan Duran maskeleri ile ‘evet’ dedi.

Korona günlerinde maskeleriyle ‘evet’ dediler

Çorum’un Osmancık ilçesinde nikah masasına oturan Seda Kambur ve Erhan Duran maskeleri ile ‘evet’ dedi. Nikah merasimi sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.
Osmancık ilçesinde yaşayan Seda Kambur ile Erhan Duran hayatlarını birleştirmek için Belediye Nikah Müdürlüğü’nden gün aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle çift ve şahitleri nikah günü maske ile nikah masasına oturdu. Belediye evlendirme memuru Cengiz Taşkıran’ın kıydığı nikahta genç çift bir ömür boyu beraberlik için evet’ dedi.
Nikah töreni esnasında Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, genç çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen ve az sayıda olması gereken davetlilere sosyal mesafeyi korumaları yönünde denetim için hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Genç öğretmen adayı kansere yenik düştü

Genç öğretmen adayı kansere yenik düştü

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu

Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu

Çorum Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
05:03
Öğle
12:47
İkindi
16:46
Akşam
20:21
Yatsı
22:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.