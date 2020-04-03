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Korona haberleri ile değil Anadolu Masalları ile uyudular

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlayan uzaktan eğitim sonrasında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ilki gerçekleştirerek YouTube üzerinden açılan KayseriMEM kanalından haftada iki gün ’Masal Saati’ yayınına başladı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlayan uzaktan eğitim sonrasında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ilki gerçekleştirerek YouTube üzerinden açılan KayseriMEM kanalından haftada iki gün ’Masal Saati’ yayınına başladı. İlk yayını 9 bin kişi izledi.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim çerçevesinde ortaya koyduğu projelerle öğretmen, öğrenci ve velilerin günlerini dolu dolu geçirmesini sağlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal paylaşım kanalı olan YouTube üzerinden kurduğu KayseriMEM kanalı üzerinden eğitim videolarının yanında Türkiye genelinde milli eğitim alanında bir ilki gerçekleştirerek haftada 2 gün masal saati yayını yapmaya başladı. Akşam saat 21.00’da başlayan programın ilk yayını dün gece gerçekleştirilirken, yayını 9 bin kişi izledi.
Yayın öncesinde öğretmen ve velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ekrandaki çocuklarımız, yavrularımız ve aynı zamanda çocuk ruhlular. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu zor günlerimizi birlik beraberlik içinde güzel, anlamlı ve eğitimle dolu dulu geçirme gayreti içindeyiz. Her gün yeni projelerimizi ve yeni güzelliklerimizi sunmaya çalışıyoruz. Alandaki bütün öğretmen arkadaşlarımız ve bütün okullarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi manada destek veriyorlar. İstedik ki haftada iki gece çocuklarımıza, sürekli korona virüs ile sağlık alanında yaşadıklarımızdan bahsediyoruz. İki gün hiç olmazsa akşam saat 21.00’da çocuklarımızı masallarla uğurlamak istedik. Bu gün bu uygulamanın ilkini gerçekleştiriyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Anadolu Masalları isimli masal saati programı haftada iki gün olmak üzere çocuklarla buluşacak.

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Melikgazi
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Melikgazi
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Kocasinan
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Kocasinan
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