YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Korona ile afişli mücadele

Korona ile afişli mücadele

MUĞLA HABERLERİ  | 10.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covit-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında Yatağan’da özel olarak hazırlanan afişler şehrin birçok yerinde vatandaşların bilgilendirilmesi için asıldı.Yatağan Kaymakamlığı koordinesinde ilçede yürütülen Korona virüs (Covit-19) salgınına karşı mücadele kapsamında Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel olarak afişler hazırlatılmış, hazırlatılan afişler vatandaşların sıklıkla bulunduğu yerlerde teşhir edilmeye başlanmıştı.Afişlerle bilgilendirilen Yatağan’lı vatandaşlar, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarından memnun.

Korona virüs (Covit-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında Yatağan’da özel olarak hazırlanan afişler şehrin birçok yerinde vatandaşların bilgilendirilmesi için asıldı.
Yatağan Kaymakamlığı koordinesinde ilçede yürütülen Korona virüs (Covit-19) salgınına karşı mücadele kapsamında Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel olarak afişler hazırlatılmış, hazırlatılan afişler vatandaşların sıklıkla bulunduğu yerlerde teşhir edilmeye başlanmıştı.
Afişlerle bilgilendirilen Yatağan’lı vatandaşlar, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarından memnun. Emniyet ekipleri gün boyu resmi polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri, hijyen kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:03
Öğle
12:59
İkindi
16:11
Akşam
18:44
Yatsı
19:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Akkor Eczanesi
Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Muğla İl Genel Meclisi: Milas'taki Kum Ocakları Çevreye Zarar Veriyor
Muğla İl Genel Meclisi: Milas'taki Kum Ocakları Çevreye Zarar Veriyor
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.