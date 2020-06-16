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Korona kahramanlarına Rektör Kalan’dan teşekkür

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Covid-19 pandemisi ile mücadele süresince acil servis biriminde çalışan doktorlara teşekkür belgesi takdim etti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, normal hayata dönüş sürecine kademeli olarak geçilmesinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ziyarette bulundu. Ziyarette, Rektör Kalan’a, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Yağdır’da eşlik etti. Pandemi sürecinde gösterdikleri kahramanlık ve özverili çalışmalarından dolayı COVID-19 kahramanlarına teşekkür eden Rektör Kalan, Mart ayından bu yana korona virüs ile mücadele eden acil servis biriminde hizmet veren doktorlara teşekkür belgesi takdim etti.
Mücadelenin en ön safında yer alan tüm çalışanlara hitap eden Rektör Kalan, “Siz kıymetli sağlık çalışanlarımız için İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Abdullah Yağdır ile birlikte ortaklaşa bir etkinlik düzenlemek istedik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde gece gündüz demeden, büyük fedakarlıklarla ülkemizi ve milletimizi sağlıklı günlere kavuşturmak adına mücadelenin en ön safında yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza gayretlerden dolayı teşekkür ederim. Pandemi süreci sırasında sağlık çalışanları için sağlık kahramanları gibi ifadeler kullanıldı. Ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, bu süreçte sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu çabayı, karşılaşmış oldukları riskleri asla ifade edecek bir söz veya bir kelime yoktur. Verdiğiniz mücadeleden dolayı sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

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