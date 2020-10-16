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Korona mağduru aileye Başkan Yıldırımkaya yalnız bırakmadı

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Korona virüsten dolayı karantinaya alınan Tekinsoy ailesi için Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya seferber oldu.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Korona virüsten dolayı karantinaya alınan Tekinsoy ailesi için Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya seferber oldu. Baktıkları ineklerin yanında kalan anne ve iki oğluna Başkan Yıldırımkaya ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri gıda desteğinde bulunuyor. Bahçedeki ahırlarında bununan hayvanların mağdur olmaması için karantina sürecini çiftlikte geçiren aile için Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da seferber oldu.

Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Atça Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Zehra Tekinsoy’un Korona virüs testi pozitif çıkınca aynı avluyu kullanan gelini Meral Tekinsoy da 2 çocuğu ile birlikte tedbir amacıyla karantinaya alındı. Karantina süreci nedeniyle Meral Tekinsoy evden çıkamayınca ailenin tek geçim kaynakları olan Yenipazar yolu üzerindeki çiftliklerindeki inekler de aç ve susuz kaldı. İki gün boyunca evden çıkamayan aile, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne arayarak Korona virüsü nedeniyle ineklerin de mağdur olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün talimatı ile ineklerin de mağduriyetinin giderilmesi için hemen özel ekip kuruldu. Ailenin yaşadığı eve gelen tam korunaklı sağlık ekipleri Tekinsoy ailesini güvenlik önlemleri çerçevesinde ineklerinin bulunduğu çiftliğe taşıdı.

Başkan Yıldırımkaya yalnız bırakmadı

Bu süreci tek geçim kaynakları olan ineklerin yanında kalarak geçirmek zorunda kalan aileye gıda yardımı da gecikmedi. Ailenin durumundan haberdar olur olmaz harekete geçen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte aileye yemek desteği sağlayan Başkan Yıldırımkaya, düzenli olarak ailenin yiyecek ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ailenin tüm ihtiyaçlarında kendilerini arayabileceklerini ifade eden Başkan Yıldırımkaya, “Korona virüs salgınından dolayı zor günler geçiriyoruz. Ailemizin durumu da bizi de çok üzdü. Karantina sürecinden dolayı bakmak zorunda oldukları hayvanlarının yanlarında kalıyorlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sultanhisar Belediyesi olarak her zaman ailemizin yanındayız. Karantinada kalacakları gün boyunca büyükşehir ve Sultanhisar Belediyemiz tarafından yemek ihtiyaçları karşılanacak. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü ihtiyaçları için bizlere başvurabilirler” dedi.

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