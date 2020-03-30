YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi

Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi

SAMSUN HABERLERİ  | 30.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi.Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsü belirtileri gösterdiklerinden şüphelenen kişilerin araması için kurulan ALO 184 Korona Danışma Hattı’na destek olması için faaliyete geçirilen hatlardan, Korona Psikososyal Destek Hattı 0 (362) 231 51 46 numarasından hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında; Korona Bilgi ve Danışma Hattı ise 0 (362) 311 25 21 / 22 / 24 numaralarından haftanın 7 günü 24 saat süresince Samsunlulara ve bölge insanına hizmet verecek.Hatları arayan Samsunlular yetkili sağlık uzmanlarından korona virüsü, yayılım yolu, yayılımın önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve evlerde alınması gereken önlemler hakkında tıbbi bilgi alabileceği gibi sosyal ve psikolojik destek konusunda uzman sağlık çalışanlarından sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için neler yapabilecekleri konularında bilgi alabilecekler.

Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsü belirtileri gösterdiklerinden şüphelenen kişilerin araması için kurulan ALO 184 Korona Danışma Hattı’na destek olması için faaliyete geçirilen hatlardan, Korona Psikososyal Destek Hattı 0 (362) 231 51 46 numarasından hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında; Korona Bilgi ve Danışma Hattı ise 0 (362) 311 25 21 / 22 / 24 numaralarından haftanın 7 günü 24 saat süresince Samsunlulara ve bölge insanına hizmet verecek.
Hatları arayan Samsunlular yetkili sağlık uzmanlarından korona virüsü, yayılım yolu, yayılımın önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve evlerde alınması gereken önlemler hakkında tıbbi bilgi alabileceği gibi sosyal ve psikolojik destek konusunda uzman sağlık çalışanlarından sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için neler yapabilecekleri konularında bilgi alabilecekler.

Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığından moral telefonu

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığından moral telefonu

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

Samsun Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:44
İkindi
16:16
Akşam
19:04
Yatsı
20:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Faruk Eczanesi
Ilkadim
Karadağlı Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi

Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Halk konseri veren Jandarma Bandosu, beğeni topladı

Halk konseri veren Jandarma Bandosu, beğeni topladı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.