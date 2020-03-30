Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Korona Psikososyal Destek ve Korona Bilgi Danışma Hatları hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsü belirtileri gösterdiklerinden şüphelenen kişilerin araması için kurulan ALO 184 Korona Danışma Hattı’na destek olması için faaliyete geçirilen hatlardan, Korona Psikososyal Destek Hattı 0 (362) 231 51 46 numarasından hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında; Korona Bilgi ve Danışma Hattı ise 0 (362) 311 25 21 / 22 / 24 numaralarından haftanın 7 günü 24 saat süresince Samsunlulara ve bölge insanına hizmet verecek.

Hatları arayan Samsunlular yetkili sağlık uzmanlarından korona virüsü, yayılım yolu, yayılımın önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve evlerde alınması gereken önlemler hakkında tıbbi bilgi alabileceği gibi sosyal ve psikolojik destek konusunda uzman sağlık çalışanlarından sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için neler yapabilecekleri konularında bilgi alabilecekler.



