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Korona sürecinde tedbirli sınav

MALATYA HABERLERİ  | 08.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen SRC sınavı, Malatya’da alınan sıkı önlemler ile birlikte bugün gerçekleştirildi.Battalgazi İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi süreci sonrasında yapılan ilk sınavda sıkı tedbirler uygulandı.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen SRC sınavı, Malatya’da alınan sıkı önlemler ile birlikte bugün gerçekleştirildi.
Battalgazi İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi süreci sonrasında yapılan ilk sınavda sıkı tedbirler uygulandı. Sınava girecek adayların kapı girişlerinde ateşleri ölçüldü, maske takmaları ve sosyal mesafeyi gözeterek oturmaları istendi.
Battalgazi İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünde “Yük ve Yolcu Taşımacılığı” için yapılan SRC sınavına girecek olan vatandaşları mağdur etmemek adına ilçeye bağlı okullarda sıkı tedbir uygulayarak sınav yaptı.
Sosyal mesafe gözetilerek yapılan sınavda hem sınava girecek adayların hem de gözetmenleri korumak için önlemler alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut’ta sınıfları tek tek gezerek alınan tedbirler inceledi.
Gönül rahatlığıyla sınava girenler vatandaşlar, alınan tedbirlerden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

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