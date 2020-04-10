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Korona tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş taburcu oldu

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) teşhisi ile yaklaşık iki haftadan bu yana hastalıkla mücadele eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Korona’yı yenerek hastaneden taburcu oldu.Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bir süre önce korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurmuş, yapılan test sonucu pozitif çıkması üzerine hastanede tedavisine başlanmıştı.

Korona tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş taburcu oldu

Korona virüs (Covid-19) teşhisi ile yaklaşık iki haftadan bu yana hastalıkla mücadele eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Korona’yı yenerek hastaneden taburcu oldu.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bir süre önce korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurmuş, yapılan test sonucu pozitif çıkması üzerine hastanede tedavisine başlanmıştı. Hastalığı yenen İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, bugün hastaneden taburcu oldu. Okumuş’un tedavisinin 14 gün daha evde devam edeceği öğrenildi.
Hastalık sürecinde kendisine destek olan sevdiklerine teşekkür eden Okumuş, “Yaklaşık iki haftadır devam etmekte olan Covid-19 musibetini Allah’ın izniyle büyük ölçüde atlatmış bulunuyorum. Bugünden itibaren tedaviye evimde devam edeceğim. Bu süreci yakından takip ederek bana güç veren valimiz Yavuz Selim Köşger’e, ilk günden bugüne kadar hastalığın her anında benimle yakından ilgilenen Sağlık Müdürümüz Osman Açıkgöz’e, doktorlarımız ve hemşirelerimizin şahsında tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca arayan, mesaj gönderen, sağlığım için endişelenen tüm gönül dostlarıma da selamlarımı iletiyorum. Tedavisi devam eden tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyor, bir an önce sıhhatlerine ve sevdiklerine kavuşmaları için dua ediyorum” açıklamasında bulundu.

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