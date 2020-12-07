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Korona virüs arkadaş toplantılarını dijital ortama taşıdı

AYDIN HABERLERİ  | 07.12.2020 13:19 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, arkadaş toplantılarını dijital ortama taşıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, arkadaş toplantılarını dijital ortama taşıdı. Birbirlerine olan özlemlerini gidermek isteyen vatandaşlar teknolojiden yararlanıyor.
Ülkemizde görüldüğü günden bu yana yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs nedeniyle vatandaşlar vakitlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Aydın’ın da aralarında bulunduğu bir çok ilde Korona virüs vakalarının yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiği yönünde açıklamasının ardından Aydınlı vatandaşlar ev ziyaretlerinden kaçınarak toplu olarak yapılan görüşmelere ara verdi. Arkadaşlar arası görüşmelerini dijital ortama taşıyan vatandaşlar, bilgisayar ve akıllı telefonlarında kullandıkları görüntülü konuşma programları ile hasret gideriyorlar.
Çalışma saatleri hariç gününün büyük bir çoğunu evde geçirdiğini ifade eden Kazım Eren Acer, "Korona virüs maalesef hepimizin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Artık insanlar temastan uzak yaşam sürdürmeye başladı. Kış aylarının da gelmesi ile virüsün yayılımı da oldukça arttı. O nedenle işim haricindeki tüm zamanımı evde geçiriyorum. Bu dönemde de akrabalarımızı, arkadaşlarımızı kısacası tüm sevdiklerimize karşı özlem duyuyoruz. Bu özlemi de internet üzerinden görüntülü konuşmalar yaparak gidermeye çalışıyoruz. Yaptığımız görüntülü konuşmalarda dostlarımızı canlı ve sağlıklı olarak karşımızda görmenin mutluluğunu yaşarken, onlarla sanki karşılıklı oturuyormuş gibi hal ve hatırlarını sorarak sohbet ediyor hoşça vakit geçiriyoruz. Umuyorum ki bu zor zamanlar da en kısa zamanda geçerek insanlar özledikleri normal hayatlarına kavuşacaklar. Ama bunun için maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeli konulan kısıtlamalara uymalıyız" dedi.

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