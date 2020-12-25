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Korona virüs Aydınlu muhtarı hayattan kopardı

AYDIN HABERLERİ  | 25.12.2020 20:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Muhtarı Muhammet Yavuz, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bademli Mahalle Muhtarı 70 yaşındaki Muhammet Yavuz bir süre önce rahatsızlandı.

Korona virüs Aydınlu muhtarı hayattan kopardı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Muhtarı Muhammet Yavuz, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bademli Mahalle Muhtarı 70 yaşındaki Muhammet Yavuz bir süre önce rahatsızlandı. Rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılan Yavuz’a Korona virüs şüphesi ile test yapıldı. Testi pozitif çıkan muhtar hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu gün geçtikçe ağırlaşan Yavuz yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Yavuz hayata gözlerini kapadı. Yavuz’un ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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