YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Korona virüs balıkçıları vurdu

Korona virüs balıkçıları vurdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balıkçıların işlerinde düşüş yaşandı.Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, balıkçılarda da işler azaldı.

Korona virüs balıkçıları vurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balıkçıların işlerinde düşüş yaşandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, balıkçılarda da işler azaldı. Balıkçılar, uzmanlarında sık sık dile getirdiği vücudun direncini artırmak için balık yiyin uyarılarından dolayı, vatandaşlara balık çağrısında bulundu.
Balıkçı Ercan Tunç, “Satışlarımız çok kötü. Fiyatları düşürdük ama buna rağmen yine kötü. Korona virüsle bizim işimiz yok. uzmanlar ‘Balık yiyin, direnciniz sağlam olsun’ diyor ama ne gelen var ne giden var. Virüsten önce satışlarımız normaldi. Kendi yağımızda kavruluyorduk. Balık vücutta direnci sağlam tutuyor ve vitamini yüksek. Uzmanların dediği gibi virüsü öldürür. Balık, sağlıktır. Fiyatları sezondan daha da aşağı düşürdük ama yine de satışlara yansımadı” ifadelerini kullandı.

Korona virüs balıkçıları vurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Mersin’de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Mersin’de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayseri'de 'yan Bakma' Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de 'yan Bakma' Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.