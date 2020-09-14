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Korona virüs denetimleri hafta sonu devam etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken tedbirleri denetleyen ekipler, 2 binden fazla personel ile çalışmalarına hafta sonu da devam etti.Pide fırınları, lokantalar, kuaför/güzellik salonları, pastane ve tatlıcılar, kıraathaneler, market ve bakkallar, çeşitli gıda üretim ve satış yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri ile gıda dışı faaliyete konu yerleri denetleyen ekipler, işletmecilere ve çalışanlara sözlü uyarılarda bulunarak Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları hakkında bilgilendirmede bulundular.Mesire alanları ve parklarda mangal yapma yasağına rağmen uyarılara uymayanlar ile düğün kısıtlamalarına uymayan işletmelere idari para cezası uygulayan ekipler, hafta sonu boyunca süren denetimlerde vatandaşlara maske, fiziki mesafe ve hijyen konularında da uyarılarda bulundular.

Korona virüs denetimleri hafta sonu devam etti

Şanlıurfa’da kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken tedbirleri denetleyen ekipler, 2 binden fazla personel ile çalışmalarına hafta sonu da devam etti.
Pide fırınları, lokantalar, kuaför/güzellik salonları, pastane ve tatlıcılar, kıraathaneler, market ve bakkallar, çeşitli gıda üretim ve satış yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri ile gıda dışı faaliyete konu yerleri denetleyen ekipler, işletmecilere ve çalışanlara sözlü uyarılarda bulunarak Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları hakkında bilgilendirmede bulundular.
Mesire alanları ve parklarda mangal yapma yasağına rağmen uyarılara uymayanlar ile düğün kısıtlamalarına uymayan işletmelere idari para cezası uygulayan ekipler, hafta sonu boyunca süren denetimlerde vatandaşlara maske, fiziki mesafe ve hijyen konularında da uyarılarda bulundular.

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