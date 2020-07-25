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Korona virüs denetimleri sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kocaelinin İzmit ilçesinde iş yerlerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.İzmit’te, İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaelinin İzmit ilçesinde iş yerlerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.
İzmit’te, İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında İzmit ilçesinde AVM’lerdeki iş yerlerini İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile birlikte denetliyor. Denetimlerde, Lokanta, pastane, kafe, kahvehane gibi işyerlerinin çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor.

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Izmit
Elif Eczanesi
Derince
Sümer Eczanesi
Kartepe
Handan Eczanesi
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Alkan Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Gebze
Nurece Eczanesi
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