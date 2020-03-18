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Korona virüs dezenfekte çalışmaları başladı

IĞDIR HABERLERİ  | 18.03.2020 11:55 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde, küresel salgına neden olan Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Korona virüs dezenfekte çalışmaları başladı

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde, küresel salgına neden olan Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın talimatı uyarınca, Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Musa Karadağ’ın ürettiği dezenfektan ilaçlarla Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Covid-19’a karşı dezenfeksiyon çalışmaları başladı.
Öğr. Gör. Musa Karadağ’ın gözetiminde Iğdır Meslek Yüksekokulu binasında başlayan dezenfeksiyon çalışmaları, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünün geneline yayılacak ve Karaağaç Kampüsünde de devam edeceği belirtildi.

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