Korona virüs el hijyeninin önemini dünyaya öğretti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi Nezihan Yamandağ, korona virüsü yıllardır tüm eğitimlerde üzerine basa basa vurgulanan el hijyeninin önemini bir anda tüm dünyaya öğrettiğini vurguladı.

5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde sosyal mesafeye uygun bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili konuşan PAÜ Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut, genel olarak salgınların ciddiyeti ve özellikle korona virüs göz önüne alındığında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerini tanıtmak ve ’Ellerinizi temizleyin, hayatları kurtarın’ kampanyasının uygulanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ki önemine de dikkat çeken Turgut, tüm dünyada sağlık çalışanları, vatandaşları virüsten korumak, sağlıklı kalmak ve gereken temel hizmetleri sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirtti. Turgut, “Birçoğu olağanüstü zorluklarla karşı karşıyalar ve hepsi olağanüstü işler başarıyorlar. Özellikle hemşireler bulaşıcı hastalık salgınları sırasında, toplumlarında genellikle en ön cephede olan sağlık çalışanlarıdır. Uzun çalışma saatleri, stresli çalışma ortamı ve yorgunluk, korona virüs gibi enfeksiyonları kapmaya yatkındırlar” dedi.