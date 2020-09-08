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Korona virüs Erdek turizmini vurdu

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından Erdek’de turizm olumsuz yönde etkilendi.Güney Marmara’nın turizm merkezi Erdek, 2020 yılı turizm sezonunun son günlerini yaşıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından Erdek’de turizm olumsuz yönde etkilendi.
Güney Marmara’nın turizm merkezi Erdek, 2020 yılı turizm sezonunun son günlerini yaşıyor. Korona virüs pandemi salgını gölgesinde başlayan turizm sezonu otel-motel ve pansiyon işletmecilerini memnun etmedi. 1 Haziran’dan itibaren yavaş yavaş normalleşmeye dönülürken, Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinin kısa olması yüzünden Erdek, yakın il ve ilçelerde yaşayanların tercih ettiği turizm yöresine dönüştü. Erdek’te genellikle hafta sonları yoğunluk yaşandı. Sadece hafta sonları doluluğun yaşandığı Erdek, hafta içi ise otel-motel ve pansiyonlar ancak yüzde 30-35 doluluk oranına ulaşabildi. Bu da konaklama işi ile uğraş veren esnaflarımızı genelde memnun etmedi.
Diğer yandan yaz sezonu, gıda ile uğraş veren esnafların bazılarını memnun ederken, bazı esnaflarda umduklarını bulamadıklarını dile getirdi. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve okulların uzaktan eğitim vermesi sebebiyle ilçede yazlığı bulunan tatilcilerin tatillerini uzatması da esnafa can suyu olamadı.

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İkindi
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Karahan Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
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