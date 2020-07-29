Korona virüs geleneği değiştirdi, pazarlıklar ‘Pazarlık Çubuğuyla’ yapıldı

Bingöl’de Kurban Bayramı’na 2 gün kala Canlı Hayvan Pazarında yoğunluk başladı. Kurban satışlarında pazarlık ise Korona Virüs (Covid-19 ) nedeniyle ‘Pazarlama Çubuğu’ ile yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Kurban Bayramına 2 gün kala, canlı hayvan pazarlarında yoğunluk başladı. Bingöl Belediyesi Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarı’na kurbanlıklarını getiren besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren alıcıları beklemeye başladı. Covid-19 nedeniyle maske takarak kurbanlıklarının yanında bekleyen besiciler, alıcılarla pazarlıklarını da sosyal mesafeye uyarak “Pazarlık Çubuğuyla” yapıyor.

“Virüsten dolayı el sıkışma da yok”

20 yıldır besicilik yaptığını belirten Sinan Avcil, “Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Tabi bu yıl korona virüsten dolayı diğer yıllara nazaran biraz aksaklıklar var. Yine de şükürler olsun işlerimiz güzel. Bu yıl pazarlama çubuğuyla alış-verişler yapılıyor. Virüsten dolayı el sıkışma da yok. İnşallah kısa sürede bu hastalıktan da kurtuluruz” dedi.