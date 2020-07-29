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Korona virüs geleneği değiştirdi, pazarlıklar ‘Pazarlık Çubuğuyla’ yapıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.07.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bingöl’de Kurban Bayramı’na 2 gün kala Canlı Hayvan Pazarında yoğunluk başladı.

Bingöl’de Kurban Bayramı’na 2 gün kala Canlı Hayvan Pazarında yoğunluk başladı. Kurban satışlarında pazarlık ise Korona Virüs (Covid-19 ) nedeniyle ‘Pazarlama Çubuğu’ ile yapıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Kurban Bayramına 2 gün kala, canlı hayvan pazarlarında yoğunluk başladı. Bingöl Belediyesi Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarı’na kurbanlıklarını getiren besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren alıcıları beklemeye başladı. Covid-19 nedeniyle maske takarak kurbanlıklarının yanında bekleyen besiciler, alıcılarla pazarlıklarını da sosyal mesafeye uyarak “Pazarlık Çubuğuyla” yapıyor.

“Virüsten dolayı el sıkışma da yok”
20 yıldır besicilik yaptığını belirten Sinan Avcil, “Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Tabi bu yıl korona virüsten dolayı diğer yıllara nazaran biraz aksaklıklar var. Yine de şükürler olsun işlerimiz güzel. Bu yıl pazarlama çubuğuyla alış-verişler yapılıyor. Virüsten dolayı el sıkışma da yok. İnşallah kısa sürede bu hastalıktan da kurtuluruz” dedi.

“Eskisi gibi kolumuzu kırana kadar pazarlık yapamıyoruz”
Eskisi gibi kol kırına kadar pazarlık dile getiren vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, “Bu yıl virüsten dolayı sosyal mesafeyi koruyoruz, maskemizi takıyoruz. Çubukla pazarlık yapıyoruz, eskisi gibi kolumuzu kırana kadar pazarlık yapamıyoruz. İnşallah bu günler geçer. Ülkemizde de dünyada da güzel günler görürüz” şeklinde konuştu.

“Satışlar çubuklarla yapılıyor”
Pazarda tüm tedbirlerin alındığını aktaran Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu ise, “Bu seneki kurban satışlarımız başladı. Besicilerimiz tamamen yerleşti, şuan satışlarını yapıyor. Korona virüs sürecinden dolayı ister istemez biraz zorluk yaşanıyor, halkın da endişesi var. Biz de günde 3 defa pazarda ilaçlama yapıyoruz, veteriner hekimlerimiz de burada. Hepsi titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene pazarlama şartları biraz zor oluyor. Pazarlama çubukları yaptık, satışlar çubuklarla yapılıyor. Sosyal mesafeyi oldukça korumaya çalışıyoruz. Maske kullanımı hakkında da bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.

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