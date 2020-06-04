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Korona virüs gölgesinde pazar alışverişi

SİNOP HABERLERİ  | 04.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Sinop’ta pazar yerlerinde korona virüse karşı uygulanan önlemlere hem esnaf hem de müşteriler dikkat ediyor.

Sinop’ta pazar yerlerinde korona virüse karşı uygulanan önlemlere hem esnaf hem de müşteriler dikkat ediyor. Pazar esnafı ve müşteriler, maske ve eldiven takarak sosyal mesafeye de uyuyor.
Sinop’ta her hafta Perşembe günü kurulan sebze ve meyve pazarında korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Pazar esnafı eldiven ve maske takmadan satış yapmazken maskesiz vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından pazar yerine alınmıyor. Sinop Belediyesi tarafından pazar girişine konulan dezenfekte istasyonu ile vatandaşlar ellerini dezenfekte ederek pazar yerine girebiliyor ve alış verişlerini yapıyor.
Diğer yandan ise zabıta ekipleri, sabah erken saatlerde pazar yerini gezerek maske ve eldiven kontrolü yapıyor, satıcı ile vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri üzerinde uyarıcı notlar yazan broşürleri de meyve ve sebzelerin üzerine koymaları için pazarcı esnafına dağıtıyor.

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Gerze
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