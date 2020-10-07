Korona virüs gözlerde rahatsızlığa neden oluyor

Van’da Urartu Göz uzmanları, korona virüs pandemisinin gözlerde rahatsızlığa neden olduğunu ifade ederek, “Bilimsel raporlar korona virüsün yüzde 0,8 ila yüzde 3 oranında gözleri etkilediğini öne sürüyor” dediler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, korona virüs bulaşmış kişilerde göz rahatsızlıkları ile karşılaştıklarını ifade etti. Korona virüslü olgularda erken dönemde en sık bildirilen göz rahatsızlığının konjonktivit adı verilen gözlerin kırmızı, şiş ve sulu olması olduğuna değinen Timuçin, “Farklı ülkelerden bildirilen raporlar, korona virüsün konjonktivit rahatsızlığına yol açtığı konusunda hemfikir. Yine literatürde birçok rapor, virüsün görmeyi tehdit eden etkilerinin olmadığını bildirse de; korona virüs taşıyan iki hastamda üveit (göz içi dokuların iltihabı) adını verdiğimiz ve görmeyi tehdit eden göz rahatsızlığının ortaya çıktığını gördüm” dedi.

Korona virüsün akciğerlerde saptandığı gibi, gözde spesifik bulgular göstermediğinden sınırlı sayıda olgu üzerinden kesin yargılara varamadıklarını belirten Operatör Dr. Timuçin, “Virüsün göz dokusu üzerindeki orta ve uzun dönem etkileri halen bilinmemekle birlikte bildirilen konjonktivit görülme oranları üzerinden genelleme yapılması için de henüz çok erken. Nitekim konjonktivit adı verilen göz rahatsızlığı, korona virüsü taşımayan normal populasyonda dahi yüksek oranda görülen bir durum. Dolayısıyla mevcut veriler üzerinden gözdeki bulgular için korona virüsüne risk atfetmek şimdilik mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.



