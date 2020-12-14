YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan ve korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanede incelemelerde bulundu.İl Sağlık Müdürü Doç.

Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan ve korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanede incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile birlikte hastanede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Erin, gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Kış aylarında korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce kiralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasına dönüştürülen Ursu Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlandı. Hastane bilgi yönetim sistemine dâhil edilen tesisteki tıbbi cihaz ve ekipmanlar da kalibre edildi. Ek binanın, diğer hastanelerdeki yoğun bakımlarında yatak sıkıntısı oluşması halinde kullanılacağı belirtildi.

Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:24
İkindi
14:55
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Işıl Eczanesi
Haliliye
Yazar Eczanesi
Haliliye
Zerga Eczanesi
Haliliye
Yıldırım Eczanesi
Eyyubiye
Metropol Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.