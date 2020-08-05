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Korona virüs ihracat rakamlarına yansıdı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da konora virüs (Covid-19)’un etkisiyle geçen yılın ilk 7 ayına göre bu yıl ihracat rakamlarında yüzde 10’luk bir düşüşle 30 milyon 546 bin dolar olarak gerçekleşti.Özellikle doğal taş ihracatının yüksek olduğu kentlerden birisi olan Afyonkarahisar’da, Korona virüsün etkisi ihracata da yansıdı.

Korona virüs ihracat rakamlarına yansıdı

Afyonkarahisar’da konora virüs (Covid-19)’un etkisiyle geçen yılın ilk 7 ayına göre bu yıl ihracat rakamlarında yüzde 10’luk bir düşüşle 30 milyon 546 bin dolar olarak gerçekleşti.
Özellikle doğal taş ihracatının yüksek olduğu kentlerden birisi olan Afyonkarahisar’da, Korona virüsün etkisi ihracata da yansıdı. Geçtiğimiz yıla göre Afyonkarahisar’da ilk 7 aylık verilere göre ihracatta yüzde 10, 78 oranında bir düşüş yaşandı.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın 2020’nin Temmuz ayı ihracatı hakkında açıklama yaptı. Serteser, “İlimizin Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 gerilemiştir. Geçen yıl Temmuz ayında 32 milyon 4 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl aynı ayda 30 milyon 546 bin dolar olmuştur. 2020’nin ilk 7 ayında ilimizin ihracatı yüzde 10,78 gerilemiştir. 2019’un ilk 7 ayında 202 milyon 408 bin dolar olan ihracatımız, 2020’nin ilk 7 ayında dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 180 milyon 564 bin dolar olmuştur” dedi.
kentten yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımı hakkında da bilgi veren Serteser, “Bu yılın Temmuz ayında ilimizden en çok ihracatı, çoğunluğu mermer ve doğaltaş ürünleri olan madencilik ürünleri sektörü gerçekleştirmiştir. Madencilik ürünlerinin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,40 gerilemeye rağmen 20 milyon 226 bin dolar olmuştur” ifadelerini kullandı.

Korona virüs ihracat rakamlarına yansıdı

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Merkez
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Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
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