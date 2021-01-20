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Korona virüs, ikamet tercihlerini değiştirdi

20.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Korona virüs, ikamet tercihlerini değiştirdi

Korona virüs pandemisi nedeniyle sakin şehirlerdeki evler ve özellikle müstakil konutların değeri arttı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle sakin şehirlerdeki evler ve özellikle müstakil konutların değeri arttı. Yaşanan bu süreçte insanların artık ev alırken daha dikkatli ve titiz davrandığını belirten Kuşadalı emlakçılardan Ahmet Uludaş “Bir zamanlar bazıları için sadece barınacak yer olarak tercih edilen ikametler artık herkes için yaşanılacak yer olarak görülmeye başlandı. Bu da iyi yaşam mahalli özelliği taşıyan evlerin fiyatlarını yükseltti” dedi.
Son dönemlerde virüs salgını ve ardından yaşanan depremlerin ardından özellikle Kuşadası’nda kiraların ve konut fiyatlarının arttığına işaret eden emlakçı Ahmet Uludaş, “Gerek iklimi, gerekse doğal güzellikleri ve her mevsim dışarıda yaşanabilir özellikleri nedeniyle başta Kuşadası ve Didim gibi sahil beldeleri olmak üzere Aydın ili ciddi manada değer kazandı. Bir zamanar rezidanslarda yaşamak isteyenler, daha çok müstakil ve önünde ekip biçebileceği avlulu evleri tercih etmeye başladı. Metropol kentlerden gelen göçlerle birlikte Ege Bölgesi’nin gözde şehirlerinden Aydın genelinde ciddi bir değer artışı var. Bu artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğine umuyoruz” diyerek önümüzdeki süreçte şehirden köye tersine göç olmasının beklendiğini kaydetti.
Gelişen internet de tercihleri değiştirdi
Korona virüs salgını öncesinde insanların evleri sadece barınmak için iş yerlerini ise çalışmak için kullandığını kaydeden Ahmet Uludaş, “Artık internetten çalışmanın yaygınlaşması ile evlerimiz hem yaşam mahalli hem de iş yerimiz oldu. Bu nedenle evlerde aranan özellikler de arttı. Bu kapsamda müstakil evler ve geniş daireler daha çok tercih ediliyor” diyerek artık ev alımlarında tercihin değiştiğini söyledi.

Korona virüs, ikamet tercihlerini değiştirdi

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