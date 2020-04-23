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Korona virüs ile mücadele eden firmalar İTOB’da sunum yaptı

İZMİR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

İzmir’de Sağlık Bakanlığı için el dezenfektanı, koruyucu maske ve eldiven gibi tıbbi ürün üretimi yapan firmalar, İTOB Organize Sanayi Bölgesinde sunum yaptı.

İzmir’de Sağlık Bakanlığı için el dezenfektanı, koruyucu maske ve eldiven gibi tıbbi ürün üretimi yapan firmalar, İTOB Organize Sanayi Bölgesinde sunum yaptı. İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, İTOB’da bu çalışmalara dahil olan firmalara teşekkür etti.
Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan kullanımını yaygınlaştırdı. İzmir’de bulunan ve İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalar da Sağlık Bakanlığı adına bu ürünleri üretip hizmete sunuyor. İTOB Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten 12 firma, üretim mekanizmları ve faaliyetleri hakkında İTOB Yönetim Kurulu’nda bugün sunum yaptı. Faaliyetlerini yürüten firmaların sunumunda bulunan İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar da 12 firmaya teşekkür etti.

"Sağlık sektörüne ve insanlığa destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"
Sağlık sektörüne ve topluma destek olabilmek için var güçleriyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını dile getiren İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, üretimde bulunan tüm firmalara teşekkür etti. Başkan Acar, "İTOB Organize Sanayi Bölgesinde öncelikle korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hepimizin artık aşina olduğu yüz maskesi, el, yüz ve zemin temizleyicisi olan dezenfektan ve kimyasal ürünler üreten firmalarla buluştuk. Geçtiğimiz günlerde de yine bölgemizde faaliyet yürüten TÜRKLAB firmasının projelendirdiği hızlı tanı kiti üretimi yapılacak. Biz bu zor günlerde üretmeye devam ediyoruz. Sağlık sektörüne ve insanlığa destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Buradaki firmaların çok çeşitli özellikleri var. Bilimsel olarak bireysel ihracat yapan şirketlerimiz var, direkt olarak kamuya ürün tedarik eden firmalarımız var, hastanelere tedarik sağlayan firmalarımız var. Direkt olarak dezenfekte üreterek hastanelerimize, İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüze ürün veren şirketlerimiz mevcut. Biz bu süreçte sağlıklı olabilmeyi arzu etmekteyiz. Bunun için devletimizin koymuş olduğu yasak ve kurallara hep beraber uymalıyız. Kısıtlama dışında kalanlar olarak da üretmeye devam etmeliyiz. Üretebilirsek ayakta kalırız. Ne mutlu ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sağlıklı kalabilmemiz için kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

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