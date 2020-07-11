Korona virüs kiraz üreticisini de vurdu

Dünyayı etkisi altına alan ve sosyal ve ekonomik yaşamı ciddi derecede olumsuz etkileyen Korona virüs, üreticiyi de olumsuz etkiledi. Geçen yıllarda Aydın’dan dünyanın çeşitli ülkelerine giden kiraz da bu yıl da adeta evde kaldı. Binbir ümitle sezona hazırlanan kiraz üreticisi elde kalan kirazı eritmek için yetkililerden yardım istedi.

Aydın Efeler ilçesinde bulunan Paşayaylası ve Yukarıkayacık bölgelerinde yaşayan binlerce ailenin geçim kaynağı olan kiraz bu yıl üreticisine tat vermedi. Geçen yıl ihracat malının kilosu 15-20 TL’ye kadar çıkan kirazı bu yıl alan satan yok.

Elde kalan ürünlerini Aydın’a getirerek satmaya çalışan üreticilerden Mustafa Atilla, bu süreçte Efeler ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtalarının üreticiye kolaylık sağlamasını istedi. Bir çok üreticinin satılmadığı için kirazı ağacında bıraktığını belirten Mustafa Atilla, “Büyük ümitlerle ürünlerimizi yetiştirdik. Ancak Korona virüs nedeniyle bu yıl ihracat olmadı. Bu da ciddi sıkıntı oldu. Herkesin kendisine göre hesabı kitabı vardı. Ancak bu yıl üreticinin hesabı tutmadı. Büyükşehir Belediyesi’nden kiraz üreticisine destek bekliyoruz” dedi.

Ürünlerini satmak için şehre gelen köylüler de anlayışları için zabıta ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

