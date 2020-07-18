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Korona virüs Küner Mahallesi’nde bir can daha aldı

İZMİR HABERLERİ  | 18.07.2020 20:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüsten dolayı bir ölüm daha gerçekleşti.

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüsten dolayı bir ölüm daha gerçekleşti. Mahallede ölenlerin sayısı 7’ye yükselirken, 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
İzmir’de korona virüsten dolayı vaka ve ölümlerin yaşandığı Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi’nde korona virüs bir can daha aldı. Daha önce 6 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede hastanede tedavi gören bir mahalle sakininin de yaşamını yitirmesiyle birlikte korona virüsten dolayı yaşanan ölüm sayısı 7’ye yükseldi. Mahalle sakinlerinden bir ismin daha hastanede yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendiklerini belirten Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, “Mahalle sakinlerimizden bir vatandaşımızı korona virüsten dolayı kaybetmiş bulunmaktayız. Acı haberi aldığımızda çok üzüldük. Allah rahmet etsin” dedi.

“2 mahalle sakinimiz hastanede tedavi görüyor”
Ayrıca hastanede tedavi gören mahalle sakinleri hakkında da bilgi veren Aydın, “Şuan hastanede tedavi altında 2 mahalle sakinimiz bulunmaktadır. Umarım kısa sürede iyileşerek aramıza döneceklerdir. Vaka sayımız ise çok büyük oranda düştü. Önümüzdeki haftalarda vaka sayımız tamamen bitmiş olacaktır” diye konuştu.

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