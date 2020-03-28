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Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 28.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını Türkiye’de de etkisini gösterirken, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki insanlar virüsten korunmak ve salgını azaltmak için evlerine kapandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını Türkiye’de de etkisini gösterirken, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki insanlar virüsten korunmak ve salgını azaltmak için evlerine kapandı. 5 bin nüfusa sahip Hilal beldesinde zorunlu olmadıkça kimse evinden çıkmıyor. Diğer şehirlerden gelen insanlar belediyeye bildirilip doktor kontrolünden geçirildikten sonra beldeye girişi sağlanıyor. Beldede market dışında hiçbir işletme açılmıyor. Beldedeki durum aynı zamanda belediyeye ait beldenin her yerinde olan şehir polis kameralarından izlenip günde 1-2 kez de drone ile görüntüleniyor.
Çekim esnasında rastlanılan Musa Benek, evin zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıktığını söyledi. Benek, kendilerinin ve belde halkının evde kal çağrısına uyduğunu ve zorunlu ihtiyaç için markete gittiğini söyledi.

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