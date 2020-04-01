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Korona virüs önlemleri artarak devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 08:26 | Son Güncelleme

Manyas Belediyesi ilçe merkezinde ki kamu kurumları ile ATM’ler, caddelerin dezenfekte ederek, korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.Manyas’ta 46 kırsal mahallesi olduğunu bu nedenle mahallelerin tümünün 3-4 günde bir dezenfekte yapılıyor.

Manyas Belediyesi ilçe merkezinde ki kamu kurumları ile ATM’ler, caddelerin dezenfekte ederek, korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.
Manyas’ta 46 kırsal mahallesi olduğunu bu nedenle mahallelerin tümünün 3-4 günde bir dezenfekte yapılıyor. Bu güne kadar kırsalda ki mahallelerin de dört kez dezenfekte edildiğini açıklayan Belediye Başkanı Tancan Barçın, cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı öncesi itfaiye ile birlikte pazar alanın ilaçlandığını ancak ilçe merkezinin her gün dezenfekte edildiğini ve edilmeye devam edileceğini, ilçe merkezinin belirli yerlerine ve pazar alanına dezenfektan maddeleri yerleştirdiklerini açıklarken, vefa sosyal destek gurubunun da gelen taleplere anında cevap verdiğini söyledi.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise ilçede 5 bine yakın 65 yaşın üstünde vatandaşın olduğunu bunlardan yine 500’e yakının Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfından maaş aldığını, vefa sosyal destek ekiplerinin vakfa kayıtlı vatandaşların ihtiyaçlarını giderirken, diğer yaşlı vatandaşlardan gelen talepleri de iletişim merkezine gelen talepleri doğrultusunda gün içinde yerine getirdiklerini söyledi. Kaymakam Muhammed Kaya, evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına dikkat edildiğini belirterek "Tüm Dünyayı etkisi altına alan bu virüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı ve ilçemizi de tehdit eder duruma geldi. Allah’ın izini ve yardımıyla bu sıkıntıları da aşacağız. Bunun için de hem idareciler olarak bizlerin hem de vatandaşlarımızın üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri lazım. Ben yine tekrarlıyorum, vatandaşlarımızın zorunlu ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özellikle de dışarıda toplu halde bir arada bulunmamaları büyük önem taşımaktadır. Bu afeti bir kaç kişinin tedbir almasıyla değil, toplu bir şekilde tedbir alarak yenebiliriz. On kişiden dokuzu tedbir alıp biri tedbirli davranmasa diğerlerinin de tedbiri boşa çıkar. Vatandaşlarımız lütfen duyarlı ve sorumlu hareket etsinler. Kolluk kuvvetlerinin ilçe giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürdüğünü, ilçe meydanında vatandaşların gruplaşmalarına da izin vermediklerini açıkladı.”

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