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Korona virüs otlu peyniri de etkiledi

03.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Van’ın önemli değerlerinden olan otlu peynir sektörünü de etkiledi.Van’a özgü bir lezzet olarak kayıt altına alınan, koku ve tat açısından diğer peynirlerden farklı olan; koyun sütü, özel mayası ile yaylalardan toplanan ve şifalı olduğu bilinen yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynir, korona virüs salgınından etkilendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Van’ın önemli değerlerinden olan otlu peynir sektörünü de etkiledi.
Van’a özgü bir lezzet olarak kayıt altına alınan, koku ve tat açısından diğer peynirlerden farklı olan; koyun sütü, özel mayası ile yaylalardan toplanan ve şifalı olduğu bilinen yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynir, korona virüs salgınından etkilendi. Geçen seneye göre fiyatı artan ve özellikle yerli ve yabancı turistlerin sayısında yaşanan düşüşten dolayı fazla alıcı bulamayan peynirci esnafı, eski günlere dönmeyi umutla bekliyor. İHA muhabirine konuşan Van Peynirciler Çarşısı esnafı Tarık Ayan, Türkiye’de tüm esnafın etkilendiği gibi Van Peynirciler Çarşısı esnafının da korona virüs salgınından etkilendiğini söyledi. Ayan, “Herkesin başına gelen bir musibet. İşlerimiz şu an yüzde 70 düşmüş durumdadır. Şu an kışlık peynir dönemidir. Kışlık peynirin kilosu 40 ile 60 TL arasında değişiyor. Satışlar düşük, peynir almaya gelen yok” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesinin altı aylık bir süreç için yüzde 50 kira indirimi sağladığını dile getiren Ayan, “Bu indirim desteği için de Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz da eski yoğunluğumuza geri döneriz” ifadelerini kullandı.
Korona virüsün peynirciler esnafını da vurduğunu söyleyen Harun Ayan, “Pandemiden dolayı esnafımız mağdur. Peynir fiyatları ise 40 ila 60 TL arası değişiyor. Vatandaşlar da bu anlamda mağduriyet yaşıyor. Peynir alacaklar fiyatlardan dolayı alamıyor, Pandemiden dolayı ekonomi de ister istemez düştü. Korona virüs sürecinde Van Büyükşehir Belediyesinden kira desteği aldık. İnşallah en kısa sürede bu pandemiden kurtuluruz. Artık tescillenen bir otlu peynirimiz var. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alıp tüketsin” diye konuştu.

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