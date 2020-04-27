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Korona virüs Ramazan çöreğini de vurdu

TOKAT HABERLERİ  | 27.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19), Tokat’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan Ramazan çöreğini vurdu.Tokat’ta Ramazan ayına özel çörek imalatına başlayan fırınlar korona virüs nedeni ile üretimlerini düşürdü.

Korona virüs (Covid-19), Tokat’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan Ramazan çöreğini vurdu.
Tokat’ta Ramazan ayına özel çörek imalatına başlayan fırınlar korona virüs nedeni ile üretimlerini düşürdü. Vatandaşların sokağa daha az çıkması ve il dışına çörek gönderiminin durması fırıncıları olumsuz etkiledi. Kapasitelerinin 3’de 1 oranında düşüren fırınlar arz talebe göre üretimi dengelemeye çalışıyor. Dede mesleğini sürdüren Yavuz Çelik (44), korona virüsün her sektörü olduğu gibi çöreği de vurduğunu belirterek, “Geçen yıla göre satışlarımız çok düşük. Virüs dünya genelinde olduğu gibi bizi de etkiledi. Çörek üretimini 3’de 1 oranında düştü. Sadece bizde değil pide ve diğer ürünlerde de tablo aynı. Şuanda il dışına gidiş gelişler olmadığı için çörek gönderemiyoruz. Önceki yıllarda il dışından gelen taleplerin yanı sıra ülke dışına dahi çörek gönderebiliyorduk. Ama inşallah atlatacağız bu durumu” dedi.

Ramazan’a özel üretiliyor
Tokat’ta Ramazan’a özel olarak üretilen çöreklerin nohut mayasından yapıldığına dikkat çeken Çelik, “Çörek hamurunun içerisinde şeker, tuz veya başka katkı maddesi yok. Sadece nohut mayasından yapılması nedeniyle şeker hastaları bu çörekten rahatlıkla yiyebiliyor. Saf bir malzeme olduğu için sağlık açısından faydalı bir ürün” diye konuştu.

Çörek fiyatlarına zam yapılmadı
Tezgahtar Aydemir Yılmaz ise Ramazan çöreği fiyatlarını büyüklüğüne ve kullanılan malzemeye göre değiştiğini, çörek fiyatlarına zam yapılmadığını ifade ederek, “Büyük boy üzümlü ve cevizli çörek 15 lira, orta boyları 10 lira, küçük boyu 7.5 lira, sade cevizli orta boy çörek 10 lira, küçük boy 7.5 lira. Sade tuzsuz çöreklerimiz ise 5 lira. Vatandaşın çöreğe ilgisi devam ediyor ama çarşıya çıkan kişi az olduğu için satışlarımız önceki yıllara göre düşük. Bu nedenle üretimi düşürmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Nohut mayasından yapılıyor
Ramazan ayına özel olarak yapılan çörek, tuzsuz ve şekersiz olarak doğal nohut mayasında yapılması nedeniyle tercih ediliyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişirilen çörekler iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Yemekten sonra çay veya süt ile tüketilen çörekler hazmı kolaylaştırıyor. Sade, cevizli ve kuru üzümlü olarak çeşitli boylarda satılan çörekler damaklarda ayrı bir tat bırakıyor.

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