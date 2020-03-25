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Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş korona virüse karşı reklam ajanslarının çalışma şekilleri hakkında bilgiler verdi.Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonlarında Çin’de meydana gelen yeni tip korona virüs salgını Dünya’da yankılanmaya başladığı andan itibaren bu kriz sürecine en önce hazırlanması gereken sektörler arasındaydık.

Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş korona virüse karşı reklam ajanslarının çalışma şekilleri hakkında bilgiler verdi.
Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonlarında Çin’de meydana gelen yeni tip korona virüs salgını Dünya’da yankılanmaya başladığı andan itibaren bu kriz sürecine en önce hazırlanması gereken sektörler arasındaydık. Neden? diye soracak olursanız eğer. Reklam sektörü her sektör ile işbirliği içerisinde olduğu için birden fazla cephede bu mücadeleye giriyor. Öncelikle ajans içerisinde ne gibi önlemler alınacağı hususuna değinecek olursak. Bizler henüz salgın ülkemize gelmemişken bile durumun ciddiyetini kavrayarak ofis içerisinde bir dizi önlemler almaya başladık. Önlemlerimiz şu şekilde; Ofis ortamında sterilizasyon çalışmalarını azami seviyelere çıkarttık. Çalışanlarımızın tamamına sürece hızlı adapte olmaları adına dezenfektan jeller ve mendiller hediye ettik. Sosyal mesafeyi koruyarak ofis içinde ve dışındaki işleyişimizde özenli davrandık. Toplantılarımızın büyük bir çoğunluğunu dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Kalabalık kitleler arasına karışmamayı bütün ekibimize tembihledik ve salgının ülkemize geldiği ilk günde sürece her şeyimiz ile hazırlıklı girdik. Ve ülkece korona virüs salgını ile tanıştığımızda ekibimizin iletişimini koruyacak şekilde sistemimizi dizayn ederek evlerden çalışmaya başladık. İş planınızı ve markaları bu sürece nasıl hazırladınız derseniz; Dijital ve geleneksel çalışmalarımızın tamamında markalar ile dirsek temasında kalarak kriz planımızı birlikte hazırladık. Süreç içerisinde her marka için öncelik listesi hazırladık ve iş planımızı buna göre dizayn ettik. Kriz planı içerisinde öncelikli olarak kalabalığın yoğunlaştığı prodüksiyon çalışmalarımızı erteledik yada stüdyo içerisinde basite indirgedik. Dijital mecraya yaptığımız işlerimizi hız kesmeyecek şekilde kurguladık. Çizgi altı işlerimizde örneğin; matbaa ile işbirliğinde olacağımız için her sektörün şartlarını göz önünde bulundurarak markaların bu vb. işlerini ertelemesini veya askıya almasını talep ettik” dedi.
Dünya üzerinde böyle bir salgın hastalık etkiliyken elbette hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığını ifade eden Arslantaş, “Bu bağlamda bizler Ajans başkanları olarak ticari işlerliğimizi korumak adına çaba sarf ederken çalışanlarımızı da göz ardı etmemeliyiz. Bunun yanı sıra portföyümüz de yer alan irili ufaklı her marka için aynı özeni bu süreç içerisinde de göstereceğimizi beyan etmeli ve rahatlatmalıyız. Fakat performans kaybı yaşayacağımız alanlarda ise bizlere tevazu göstermelerini talep etmeliyiz. Çünkü olağanüstü bir haldeyiz. Sektörümüzde işler her duruma hazırlıklı bir plan ve kriz yönetimi ile hareket ettikten sonra her şekilde yürür, önemli olan sağlığımız” açıklamalarında bulundu.

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