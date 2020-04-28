Korona virüs salgını tedbirlerine uymayanlara ceza

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Manisa’da alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler devam ederken tedbir ve yasaklara uymayanlara ceza yağdı.

Manisa Valiliği korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere devam edildiğini açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kolluk kuvvetleri tarafından tedbir ve yasakların uygulanmasına yönelik ilimiz genelinde, 657 market, 90 pazaryeri, 464 toplu taşıma ve servis aracı olmak üzere toplam 1.211 denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde alınan tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen 9 pazar esnafı ile yüzde 50 yolcu taşıma kuralını ihlal eden 4 toplu taşıma ve servis aracına toplam 11 bin 4 TL cezai işlem uygulanmıştır. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan şahıslarla ilgili de kontroller devam ediyor. İl genelinde 395 şahısla ilgili yapılan kontrollerde, Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde tebligata uymadığı tespit edilen 3 şahsın her birine 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

