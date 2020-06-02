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Korona virüs Sinop turizmini olumsuz etkiledi

SİNOP HABERLERİ  | 02.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, korona virüsün Sinop turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.Otellerin hazırlık yapamadığını belirten Çobanoğlu, “Tam hazırlık dönemimiz olan mart, nisan, mayıs, haziran aylarına denk geldi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, korona virüsün Sinop turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.
Otellerin hazırlık yapamadığını belirten Çobanoğlu, “Tam hazırlık dönemimiz olan mart, nisan, mayıs, haziran aylarına denk geldi. Yani büyüdüğümüz zamanı kapsadı. Bize bu anlamda zararı oldu. Otellerimizi daha tamıyla açamadık” dedi.

“Gezi tekneleri çalışmaya başlayacak”
Çobanoğlu Sinop sahilinde bulunan gezi teknelerinin turlar yapacağını belirterek, “Gezi tekneleri çalışmaya başlayacak. Onlarla ilgili kısıtlama yok şartlara uygun şekilde çalışabilecekler. Özetle söylemek gerekirse eğlence mekanları bunlardan kastımız dans gibi yakınlaşma gibi yerler aynı sebepten dolayı düğünler yasaklandı. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde eğlenceli mekanlar açılacak” diye konuştu.

“Belki de buz gibi bir ekonomimiz olacak bilemiyoruz”
Ekonomik durumdan dolayı Sinop’un Turizm’inde zor günler yaşayacağını belirten Çobanoğlu, “Ekonomik olarak bizi çok etkiledi. Birincisi belli miktar gelirimizi burada kaybettik. İki hazırlık yapma şansımızı kaybettik. Üç hazırda gelecek müşterimiz yok. Şu anda yeterince yeni açılımla birlikte 1 Haziran’da beklentilerimizi yüksek tutuyoruz. Bu seneyi geçen seneye göre karşılaştırırsak pek fazla beklentimiz tabi ki de yok. Konaklama bakımından bakarsak günü birlikte çok düşüklük olacaktır. Tahminim yüzde 50’dan az düşüş olacaktır. Belki de buz gibi bir ekonomimiz olacak bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

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İkindi
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Akşam
20:16
Yatsı
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Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

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Erfelek
Deniz Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
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Duragan
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