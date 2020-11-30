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Korona virüs şoför esnafını da olumsuz etkiledi

YOZGAT HABERLERİ  | 30.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle şoförlerin zor günler geçirdiğini belirtti.Türkiye’de korona virüsten en çok şoför esnafının etkilendiğini belirten Bakıcı, “Fabrikaların işlerini azaltması kamyon ve tır şoförlerini, sokağa çıkma kısıtlamaları halk otobüsü işletmecilerini, okulların kapanması ise öğrenci servis işletmecilerini mağdur etti.

Korona virüs şoför esnafını da olumsuz etkiledi

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle şoförlerin zor günler geçirdiğini belirtti.
Türkiye’de korona virüsten en çok şoför esnafının etkilendiğini belirten Bakıcı, “Fabrikaların işlerini azaltması kamyon ve tır şoförlerini, sokağa çıkma kısıtlamaları halk otobüsü işletmecilerini, okulların kapanması ise öğrenci servis işletmecilerini mağdur etti. Özellikle öğrenci servis işletmecilerimiz mart ayında kontak kapattı ve o günden bugüne işe çıkamıyorlar. Öğrenci servis işletmecilerimizin mart ayından bu yana bir kuruş kazancı olmamıştır. Aldıkları kredilerle günlerini kurtarmaya, evlerine ekmek götürmeye, taksitlerini ödemeye çalışmışlar ancak alınan krediler de tükenmiştir. Şimdi alınan kredilerin ödemesi başlamış ancak şoför esnafımızın bu kredileri ödeyecek güçleri kalmamıştır" dedi.
Halk otobüslerinde 65 yaş üstü vatandaşların yanında birçok kamu kuruluşlarındaki görevlilerin de ücretsiz taşınmasının istendiğine değinen Bakıcı," Şuanda halk otobüslerimiz kontak kapatmadı çalışıyor ama zararına çalışıyor. Devletimiz bazı vatandaşlarımızın ücretsiz taşınmasını istiyor ama esnafımızın buna gücünün yetmesi mümkün değil. Ücretsiz taşımalar için belediyelerimizden veya sosyal hizmet vakfının destek olmasını istiyoruz. Halk otobüslerimiz, boş gidip geliyor ve koltukta oturanların çoğunu da ücretsiz taşıyor. Taksici esnafımız da yine pandemiden en fazla etkilenen esnafımızdır" diye konuştu.
Kredilerde yapılandırmanın olabileceğini de belirten Bakıcı, "Bir geliri olmayan esnafımız, kredileri yapılansa dahi bu parayı ödeyecek durumu yoktur. Devletimizden, hükümetimizden şoför esnafımıza destek verilmesini, kredi borçlarının en az bir yıl ertelenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakıcı, esnafın yanında çalışan şoförlere devlet tarafından kısa çalışma ödeneği verildiğini, esnafa ise "Minibüsü var, kamyonu, otobüsü var" diye hiçbir yardımın yapılamadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Esnafımızın birçoğu kendi minibüsünde şoförlük yaparak geçimini sağlamaktadır. Bugün hiçbir iş yapamayan, servise çıkamayan şoför esnafımız evine ekmek götüremez durumdadır. Bu nedenle kendi minibüsünde kendi iş yerinde şoförlük yaparak evine ekmek götüren esnafımıza da devletimizden destek verilmesini istiyoruz. Yine en önemlisi ise verilen kredilerin yapılandırılmadan ziyade en az bir yıl, okullar açılıp normal eğitime başlayıncaya kadar ertelenmesini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefakar, cefakar bütün şoför esnafımızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyorum"

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