Korona virüs sonrası Bilik ekmeğine ilgi arttı

Korona virüs sonrası doğal ürünlere rağbet artarken Malatya’nın doğal ve yöresel lezzeti olan Bilik ekmeği de ilgi görüyor.

Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yapılan Bilik ekmeği, korona virüs salgını nedeniyle insanların ilgi gösterdiği doğal ürünler arasında yer alıyor. Doğallığının yanı sıra mis gibi kokusu ve lezzeti ile bölge insanın genelde kahvaltıda ve Ramazan ayındaki sahurda tercih ettiği Bilik ekmeği son günlerde her öğünde en fazla tüketilen ekmek türü oluyor.

Kadınların kendi evlerinde hazırladığı ekmekler, isteyenlere tanesi 1 TL’den satışa sunuluyor. Bilik ekmeği üreten 47 yaşında olan Fatma Sayi ise yaptığı ekmeklerle hem evine destek oluyor hem de çevresindekilere lezzetli ve organik ekmek tüketme imkanı sunuyor.

"Bilik Ekmek doğal ve organik şekilde yapıyorum”

Fatma Sayi, “Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yaşıyorum. Halk arasında rağbet gören Bilik ekmeği yapıyorum. Bilik ekmeği hamurunu, süt ve yağla yoğuruyoruz. Annelerimiz ve babaannelerimiz külünce isimi verirlerdi. Sütle yoğrulduğu için ve çörekle yapıldığından dolayı ismi böyle verildi. Bende evimde Bilik yaparak çocuklarıma ve aile destek olmaya çalışıyorum. Bilik ekmek doğal ve organik herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Bilik ekmeğinin yapımının çok zahmetli olduğunu belirten Fatma Sayi, "Toprak tandır, odun ateşi her şey doğal. Organik buğday. Yapılması zor ve zahmetli. Önceden hamuru mayalıyorsun sonra yumak açıyorsun. Daha sonra hamuru açıyorsun. Tek olduğumdan dolayı biraz zor. Daha sonra odun ateşinde pişiriyorsun" şeklinde konuştu.