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Korona virüs sonrasında özel okullarda telafi eğitimi hazırlığı başladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Korona virüsten dolayı kapalı olan Özel Şırnak NEO okulları, telafi eğitimlerine hazır olduğunu açıkladı.Şırnak genelinde bilim ve teknoloji liselerinde ücretsiz eğitim veren NEO okulları, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının ardından hemen harekete geçerek daha önce dezenfekte ettikleri okulları tekrar kontrolden geçirip eğitime hazır hale getirdi.

Korona virüs sonrasında özel okullarda telafi eğitimi hazırlığı başladı

Korona virüsten dolayı kapalı olan Özel Şırnak NEO okulları, telafi eğitimlerine hazır olduğunu açıkladı.
Şırnak genelinde bilim ve teknoloji liselerinde ücretsiz eğitim veren NEO okulları, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının ardından hemen harekete geçerek daha önce dezenfekte ettikleri okulları tekrar kontrolden geçirip eğitime hazır hale getirdi. Dünyayı kasıp kavuran Covıd-19 virüs salgını yüzünden 16 Mart’tan bu yana birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hayat durma noktasına gelmiş ve eğitime de ara verilmişti. 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olduğu günler için özel okullar, telafi eğitimine başlıyor. NEO liseleri yönetim kurulu başkanı Serdar Onuk, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda öğrencilerimiz, okula uzaktan ateş ölçerle alınıp, her 4 saatte bir ateşi ölçülerek dersliğe alınacak. Servislere maskesiz binilmeyecek. Şırnak genelinde eğitim veren NEO okullarımız telafi eğitimine hazır ve de öğrencilerimizin sağlığı için her türlü tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.

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Şırnak Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
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Sabah
04:43
Öğle
12:13
İkindi
16:05
Akşam
19:34
Yatsı
21:11

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Fırat Eczanesi
Uludere
Baran Eczanesi
Silopi
Meydan Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Dılşad Eczanesi
Merkez
Dılşad Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Cizre
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