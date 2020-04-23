YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için Uzman Klinik Psikolog Rahime Gürsoy, ailelere çocuk psikolojisi için önerilerde bulundu.Rahime Gürsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile küresel ve ulusal bazda mücadele verilirken şu günlerde zorlu süreçten geçildiğini dile getirdi.Yaşamı tehdit eden bu virüsün yalnızca fizyolojik olarak değil aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik açılardan da tüm insanlığı önemli şekilde etkilediğini vurgulayan Gürsoy, “Pandemi sürecinde izolasyon ile kendimizi dış dünyadan soyutladığımız ve evlerimize kapandığımız şu günlerde sadece biz yetişkinleri değil özellikle okullarından ayrı kalan ve süreci anlamlandırmakta zorluk yaşayan çocuklarımızda psikolojik olarak önemli ölçülerde etkilenmektedir.

Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

Korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için Uzman Klinik Psikolog Rahime Gürsoy, ailelere çocuk psikolojisi için önerilerde bulundu.
Rahime Gürsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile küresel ve ulusal bazda mücadele verilirken şu günlerde zorlu süreçten geçildiğini dile getirdi.
Yaşamı tehdit eden bu virüsün yalnızca fizyolojik olarak değil aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik açılardan da tüm insanlığı önemli şekilde etkilediğini vurgulayan Gürsoy, “Pandemi sürecinde izolasyon ile kendimizi dış dünyadan soyutladığımız ve evlerimize kapandığımız şu günlerde sadece biz yetişkinleri değil özellikle okullarından ayrı kalan ve süreci anlamlandırmakta zorluk yaşayan çocuklarımızda psikolojik olarak önemli ölçülerde etkilenmektedir. Çocuklara korona virüsü anlatırken nasıl anlattığımız bu süreçte çok önemlidir. Çünkü ilerleyen yıllarda çocuk ruh sağlığında travmatik bir zemin oluşturmamak adına gözle görülmeyen bu virüsü çocuğun yaş ve gelişimsel özellikleri baz alınarak açıklanması aileler için önemli bir ölçüt taşımaktadır. Diğer önemli bir nokta ise pandemi sürecinden dolayı yaşamın ani ve hızlı bir şekilde değişmesiyle beraber çocuklarda gözlemlediğimiz adaptasyon sürecindeki zorluklardır” dedi.
Okullara kısa bir ara verilmesiyle beraber evde ders çalışmak, zamanı yönetmek, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrı kalmak çocukları duygusal olarak etkilediğini aktaran Gürsoy, “Bu nedenle teknoloji tabanlı uygulamalarla ilerleyen eğitim şekli, çocuklarda adaptasyon ve uyum konusunda sorun yaşamasına neden olabilir. Okula neden ara verildiği, arkadaşlarından neden ayrı kaldığı, parka neden gidemediği gibi sorular çocukların zihnini kurcalamaktadır. Bunun olumsuz sinyalleri en çok çocuklarda ani değişen duygu durum ve öfke patlamalarıyla beraber gözlemlemekteyiz. Bu noktada ailelere düşen en önemli görev, ilk olarak okula gitmeme sürecinin bir tatil olmadığını esasen çocuğa anlatmaktadır. Okulun şuan ki salgından dolayı kısa süreliğine ve geçici olarak eve taşındığını, dersleri odasında dinleyerek yine aynı şekilde ödevlerini yapma sorumluluğunun devam ettiği vurgusu yapılmalıdır. Aynı zamanda arkadaşları ve öğretmeniyle duygusal bağ kuran bir çocuk için özlediğinde internet üzerinden görüşebileceğini aslında şuan ki bu durumunda keyifli yanlarının da olabileceği vurgusu yapılmalıdır.
Bu süreyi en kaliteli şekilde geçirebilmek özellikle çalışan anne babalar için bulunmaz bir fırsattır. Bolca oyun oynamak belki de çocuğun sorduğu tüm soruların duygusal cevabıdır. Çünkü çocuklar oyun bağı ile kendilerine, ebeveynlerine ve dış dünyaya karşı içsel sorunlarını ve çatışmalarını çözümlediğini araştırmalar ortaya koymaktadır. Mutfakta kek yapan bir annenin çocuğundan yaşına uygun ufak yardımlar isteyerek sürece çocuğunu dahil etmesi, aslında ebeveyn-çocuk arasında gözle görülmeyen sevgi bağlarının oluşmasının temelidir. Bu nedenle tüm ebeveynlere önerim bu zaman dilimini bir fırsata çevirmek ve çocuklukta oluşan ve yetişkinlikte tamiri zor olan
duyguları (ilgi, sevgi, değer gibi ) bu süreçte fırsata çevirerek onarmaktır” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:17
Yatsı
20:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Gültekin Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.