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Korona virüs sürecinde nereye gidiyoruz?

TRABZON HABERLERİ  | 15.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arif Aksoy “ Covid-19 Sürecinde Nereye Gidiyoruz?” başlıklı yazıyı kaleme aldı.Aksoy yazısında, hiçbir şeyin bitmediğine Covid-19’lu sürecin tam ortasında olduğumuza vurgu yaptı.Aksoy, “Yaklaşık 4 ay önce Pandemi kelimesini duysak bir hayvan türü, piyasaya sürülmüş yeni bir temizlik markası veya bir otomobilin yeni serisi sanabilirdik.

Korona virüs sürecinde nereye gidiyoruz?

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arif Aksoy “ Covid-19 Sürecinde Nereye Gidiyoruz?” başlıklı yazıyı kaleme aldı.
Aksoy yazısında, hiçbir şeyin bitmediğine Covid-19’lu sürecin tam ortasında olduğumuza vurgu yaptı.
Aksoy, “Yaklaşık 4 ay önce Pandemi kelimesini duysak bir hayvan türü, piyasaya sürülmüş yeni bir temizlik markası veya bir otomobilin yeni serisi sanabilirdik. Fakat şuan kelimeye oldukça aşikar, içeriğinden bir o kadar da uzağız” diye belirterek, “Dünyada çok yaygın bir şekilde, çok fazla sayıda insanı etkisi altına alan bulaşıcı hastalıklara denir. Bu salgın hastalıklar virüsün virülansına (hastalığa sebep olması) bağlı olarak gelişir. Kısa ya da uzun periyotlu olarak kendilerini gösterebilirler” ifadelerini kullandı.
“Covid -19’lu dönemin tam da ortasındayız” diyen Aksoy, “Covid- 19 ‘dan önceki döneme geçebilmemiz için aşı veya ilacın bulunması, uygulamaya geçilmesi ve kesin sonuçlarının görülmesi gereklidir. Kısacası şuan için kapkaranlık bir tünel. Aşı veya ilaç bulunsa bile biz çay ocaklarında çayımızı tedirginlikle içecek, berberlerde tıraşımızı acabalar ile olacağız. Cevap bu değil, bu dönemde değiliz ve bu döneme çok da uzağız. Covid -19’ dan sonraki sürece geçtik mi? Tabiki hayır! Her akşam sayın bakanımızın verdiği veriler bizlerde maalesef rahatlamaya sebep oluyor. ‘İyi ya, ölü sayısı 20’nin altına düştü, bitti bu iş’ diye düşünen herkese şunu söylemek istiyorum. 20. kişi ya ailenden biri olsaydı? Hiçbir şey bitmedi. Biz Covid -19’lu dönemin tam da ortasındayız. Bu öyle bir orta ki sonuçlarını sen, ben, o değil hepimiz belirleyeceğiz ve yaşayacağız. Maalesef ‘bana bir şey olmaz, maskemi beni koruyacak, bu iş bitti daha gerek yok.vb’ cümleler hepimizin çevresinde mevcut. Güzel günleri görebilmemiz için sağlıklı olmamız lazım" şeklinde konuştu.

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