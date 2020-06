Korona virüs tatil sezonunu vurdu, rezervasyonlarında ciddi düşüş yaşandı

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, korona virüs nedeniyle tatil rezervasyonlarında ciddi düşüş yaşandığını söyleyerek, “Bu yıl, geçen yıl yapmış olduğumuz turizm rakamının yüzde 70’ini yakalarız” dedi.

KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç, “Sezonun açılmasını ben memnuniyet ile karşılıyorum. Devletimiz, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve tabi ki ilgili halkımız, kurumlar çok güzel bir süreç yönettik. Gereken sabrı gösterdik, gereken tedbirleri aldık ve güzel bir uyum içerisinde bu süreci nihayetlendirmeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Çeşitli bilim insanları ile yaptığımız görüşmelerde virüsün mutasyona uğradığını ve o ilk günlerdeki hızını yitirdiğini ağır enfeksiyonlara, hızlı ölümlere sebebiyet veren durumların yeni vakalarda çok gözlemlenmedi diye söylüyorlar. Turizm olarak insanlarımız huzur bulmaya ihtiyaçları var. Tatile alışmış, tatile gitmeye mutlaka ajandalarına koymuş insanlarız. Milli gelir olarak 40 milyar dolara yaklaşan bir gelirden bahsediyoruz. Hem yurt içi hem yurtdışı ciddi bir turist potansiyelimiz var. İnsanlar bizden haber bekliyorlar. Tesislerimiz, otellerimiz, bilim kurulunun ve Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurulların belirttiği kurallar çerçevesinde açılmaya başladılar. 131 kaide ve kuraldan oluşan liste yayınlandı. Hijyen sertifikası alan tesisler ve bu şartlara uyabilecek tesislerimiz açılmaya başladı. Halkımızın beklentisi tedbirler ile virüsün bir an önce daha hafifleterek rahat olmak için tatilde huzurlu bir ortam bulmak ama bu süreci kısa bir süre içerisinde tedbirler çerçevesinde huzurlu bir şekilde tatillerimizi yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden tatil satışlarımız başladı. Misafirlerimiz belki umdukları kalabalıklar ile tatil yapmayacaklar ama kafa dinlemek isteyen, rahat etmek isteyen misafirlerimizde tatillere gitmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Tesislerin korona virüs tedbirlerine harfiyen uyduğunu dile getiren Özandaç, “Tesislerimizde her türlü hazırlıklar başladı. İçeriye girişten, oda tedbirlerine kadar, sahillerdeki, havuzlardaki hijyen tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor. Belli oranda misafir kabul edebilecekler. Arz talep dengesi kendi kendine oluşacak. Burada gördüğümüz kadarı ile açılan tesislerde sayı ve misafirlerimizdeki talep dengelenecek. Erken rezervasyondan tatil alabilecek misafirlerimiz tatillerine yine gidiyorlar. Yeni misafirlerimizde arz talep dengesine göre fiyatlar ile karşılaşacaklar. Talep artarsa fiyatlar yükselecektir. Şartları yerine getiremeyen otellerimiz olacak. Bundan dolayı misafirlerimizin yine çok gecikmeden planları var ise üniversite ve lise sınavlarının bitmesiyle Haziranın sonu itibari ile hızlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Avrupa Birliği ülkeleri ‘Türkiye’ye gidemezsiniz’ algısı oluşturuyorlar”

Özandaç, “Yurtdışında bize oranla bu süreci çok daha kötü yönetmiş ülkeler birbirlerine karşı turizm hareketlerini başlattılar. Birbirlerine ziyaretleri, kısıtlamaları açarak teşvik etmeye başladılar. Almanya’da dahil ülkemiz ile alakalı tedbirler halen devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, bir takım ülkelerde çok daha fazla ölümler yaşanmasına rağmen Türkiye’ye gidemezsiniz gibi maalesef algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu adaletsizliği her zaman yaşıyorduk. Kaliteli servislerimiz ile güler yüzümüzle, turizmcilerimizin olağanüstü gayreti ile bu toleransı biz kendi lehimize çeviriyorduk. Bu yapılan haksızlığın giderilmesi için hükümet yetkililerimiz, Sayın Bakanımız tabi ki ilgili konsolosluklar ve ilgili mevkidaşları ile temaslarını sürdürüyor. 2020 yabancı turist anlamında onlar bizim kadar kovid-19 sürecini rahat atlatmadılar ve çok korktular. Hükümetimiz sağlık turizminde büyük sükse yapmış olsa da tedbirlerimiz ile dünyada adımızdan söz ettirmiş olsak da maalesef iş karar vericilere geldiği zaman kendi lehlerine hareket edebiliyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri bunu uyguluyor. Bunları aşmak için gayretlerimizi gösteriyoruz. Hükümetimiz bu anlamda çabalarını sürdürüyor. Umarım bir an önce yurtdışından misafir kabul etmeye başlarız. Ülkemizden vazgeçemezler. Ülkemizde ki güler yüzden, gastronomiden ve imkanlarımızdan kesinlikle vazgeçemezler. Tesislerimizde gerekli tedbirleri alarak, virüsün mutasyona uğrayıp aslına dönmesi ile öldürücülük etkisini yitirdiğini öğreniyoruz. Umarım bu virüs normal bir şekilde hayatımıza girer. Zırhlarımızı kullanarak biz virüsü rahatlıkla aşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Rezervasyonlarda da ciddi düşüş yaşandığının altını çizen Ali Koray Özandaç, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Rezervasyonlarda ciddi oranda düşüş var. Güvenlik ve insan sağlığı her şeyin ötesindedir. Şu aşamada yavaş yavaş açılıyor. Geçen yıl yapmış olduğumuz turizm rakamının bence yüzde 70’ini yakalarız. Eğer tesislerimiz bir an önce güvenlik duvarını aşıp da insanlara buyurun dedikleri andan itibaren ben iç turizmde geçen yılı aratmayacak bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Bakanlığımızın, büyük servis sağlayıcılarımızın, yabancılar ile yaptığı ikili ilişkiler ve görüşmeler bu aşamada çok etkili olacaktır. Onları ülkemize davet ettiğimizde geleceklerdir. Potansiyelimiz inşallah eski günlerini yakalayacak. 2021 yılı bizim için patlama yılı olacak. Hepimizin hazır olması lazım. Kovid-19 süreci bittiğinde kovid-20 olmayacak şekilde hem devletler, hem devletimiz bütün tedbirlerini alacaklar ve verilmek istenen mesajı almış olarak inşallah 2021’de çok güzel bir sezonun biz karşılayacağız.”