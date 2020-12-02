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Korona virüs tedavisi gören Başkan Babaoğlu: "Çok şükür ki genel sağlık durumumuz iyi"

SAKARYA HABERLERİ  | 02.12.2020 20:26 | Son Güncelleme

Eşiyle birlikte korona virüs tedavisi gören Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, bugün Hendek Belediye meclisine gönderdiği mesajla sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaştı.Korona virüs tanısı konulmasının ardından tedavisine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Turgut Babaoğlu, tedavi sürecine evinde devam ettiğini duyurdu.

Korona virüs tedavisi gören Başkan Babaoğlu: "Çok şükür ki genel sağlık durumumuz iyi"

Eşiyle birlikte korona virüs tedavisi gören Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, bugün Hendek Belediye meclisine gönderdiği mesajla sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaştı.
Korona virüs tanısı konulmasının ardından tedavisine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Turgut Babaoğlu, tedavi sürecine evinde devam ettiğini duyurdu. Kendisinin ve ailesinin aldığı tüm tedbirlere rağmen salgına karşı koyamadığını belirten Başkan Babaoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu Hendek Belediye Meclis üyeleriyle paylaştı. Mecliste mesajı okunan Babaoğlu sağlık durumuyla alakalı son gelişmeleri paylaşarak, “Malumunuz ben, eşim ve ailem aldığımız tedbirlere rağmen korona virüs testimizin pozitif çıkması nedeniyle evimizde tedavi görmekteyiz. Çok şükür ki genel sağlık durumumuz iyidir. Bu vesileyle telefonla, mesaj yoluyla ve sosyal medyadan geçmiş olsun temennilerini ileten, dualarıyla bize güç tüm herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm herkesten Allah razı olsun. Büyük bir fedakârlık sınavından geçtiğimiz bu zor günlerde yayılımı durdurmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorundayız. Bu vesile ile meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. En kısa sürede aranızda olmak ümidiyle her birinizi Allah’a emanet ediyor, hastalarımıza acil şifalar” dedi.

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