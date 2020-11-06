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Korona virüs tedavisi gören Başkan Bilgin taburcu oldu

MANİSA HABERLERİ  | 06.11.2020 17:20 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine bugün taburcu oldu.Hastaneden ayrılıp evine geçen Başkan Bilgin, belediye binası önünde personeli tarafından karşılandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine bugün taburcu oldu.
Hastaneden ayrılıp evine geçen Başkan Bilgin, belediye binası önünde personeli tarafından karşılandı. Makam aracının camından personeline el sallayan Başkan Bilgin, "Zeki Bilgin öyle kolay pes etmez arkadaşlar. Hayatım mücadele ile geçti benim" ifadelerini kullandı.
Bir süre daha evinde istirahat edecek olan Başkan Bilgin, doktorlarının tavsiyesi üzerine ziyaretçi kabul etmeyecek.

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Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
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