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Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyuran Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Belediye Başkanı Serdar Türker, taburcu oldu.Geçtiğimiz hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne başvuran, burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, 29 Ekim Perşembe günü taburcu edildi.Başkan Serdar Türker, taburcu edildiğini yine bir videoyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyuran Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Belediye Başkanı Serdar Türker, taburcu oldu.
Geçtiğimiz hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne başvuran, burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, 29 Ekim Perşembe günü taburcu edildi.
Başkan Serdar Türker, taburcu edildiğini yine bir videoyla sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Türker, evinde istirahate çekildi.
Çektiği videoyla vatandaşlara seslenen Serdar Türker; Kırklareli Devlet Hastanesi hekimlerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesi salgına karşı alınan tedbirlere uymaya davet etti.

Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Ayça Eczanesi
Luleburgaz
Serdar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Işık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
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