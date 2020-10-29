Korona virüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyuran Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Belediye Başkanı Serdar Türker, taburcu oldu.

Geçtiğimiz hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne başvuran, burada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, 29 Ekim Perşembe günü taburcu edildi.

Başkan Serdar Türker, taburcu edildiğini yine bir videoyla sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Türker, evinde istirahate çekildi.

Çektiği videoyla vatandaşlara seslenen Serdar Türker; Kırklareli Devlet Hastanesi hekimlerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesi salgına karşı alınan tedbirlere uymaya davet etti.



