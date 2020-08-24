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Korona virüs tedavisi gören iki kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

İnebolu ve Pınarbaşı ilçelerinden Kastamonu’ya gelerek korona virüs tedavisi gören iki kişi, hayatını kaybetti.Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde ikamet eden Hatice Kuyrukoğlu, rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korona virüs tedavisi gören iki kişi hayatını kaybetti

İnebolu ve Pınarbaşı ilçelerinden Kastamonu’ya gelerek korona virüs tedavisi gören iki kişi, hayatını kaybetti.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde ikamet eden Hatice Kuyrukoğlu, rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kovid-19 testi pozitif çıkan Hatice Kuyrukoğlu’nun tedavisine başlandı. Hatice Kuyrukoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Hatice Kuyrukoğlu, Pınarbaşı’nda Sümenler köyünde güvenlik önlemleri arasında aile kabristanlığına defnedildi.

İnebolu’dan gelerek korona virüs tedavisi gören Zihni Ulugün hayatını kaybetti
İnebolu’da rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 78 yaşındaki Zihni Ulugün’ün yapılan kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada bir süredir tedavi gören Zihni Ulugün, hayatını kaybetti. Ulugün’ün cenazesi, İnebolu’ya gönderilerek güvenlik önlemleri altında aile kabristanlığına defnedildi.

Korona virüs tedavisi gören iki kişi hayatını kaybetti

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