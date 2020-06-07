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Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 denetleme yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 07.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aydın’da il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 984 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmektedir.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 denetleme yapıldı

Aydın’da il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 984 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmektedir. Aydın genelinde 12 bin 984 işletme/iş yeri denetlemesi gerçekleşmiştir. Berber/Kuaför/Güzellik Merkezi 1331, 15 AVM, 232 işletme, 193 taksi 53 durak, 19 Pazar yeri, 307 toplu ulaşım, 7 bin 863 market, 1146 kahvehane, hamam/kaplıca 29, lokanta/cafe/restoran 726, 70 spor merkezi, 107 mesire yeri, 62 konaklama tesisi, 541 cami ve açık alan 140 olmak üzere denetim gerçekleştirilmiştir” denildi.

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İkindi
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Akşam
20:36
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Esin Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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