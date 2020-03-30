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Korona virüs tedbirleri kapsamında 2.5 liralık ekmek 2 lira oldu

SİVAS HABERLERİ  | 30.03.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapmasında 2.5 liraya satılan 400 gramlık ekmek, 320 grama düşürülerek 2 liradan satılmasına karar verildi.Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2.5 liralık ekmek 2 lira oldu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapmasında 2.5 liraya satılan 400 gramlık ekmek, 320 grama düşürülerek 2 liradan satılmasına karar verildi.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Sarı açıklamasında, “Yaşanılan Korona virüs salgını nedeniyle oluşabilecek gıda sorununun önüne geçebilmek için gıda sektöründe israfı önlemek önem arz etmektedir. Bu sebeple Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ve fırıncılarımızın ortak kararıyla 400 gramı 2.50 lira olan somun ekmek, bundan sonra 320 gram 2 lira olarak üretilip satılacaktır”dedi.

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