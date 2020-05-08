YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru yapıldı.Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, “Korana virüs tedbirleri kapsamında, ülkemizin normalleşme planı çalışmalarında, işyerleri kapalı esnaf-sanatkarlarımızın meslek gruplarından, berber, kuaför, güzellik salonları vb.

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru yapıldı.
Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, “Korana virüs tedbirleri kapsamında, ülkemizin normalleşme planı çalışmalarında, işyerleri kapalı esnaf-sanatkarlarımızın meslek gruplarından, berber, kuaför, güzellik salonları vb. pazarlarda tuhafiye, züccaciye, oyuncak vb satan üyelerimizin,11 mayıs tarihi itibarıyla işyeri ve pazarlarda sergi açmalarına, İçişleri Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallar dahilinde izin verilmiştir.
Yaklaşık iki aydır işyerleri kapalı, kahvehane, kafeterya, internet kafe, lokanta, restaurant, düğün salonları vb. işyerlerimizin açılış tarihlerinin ve kurallarının belirlenmesi hususlarında İçişleri Bakanlığına müracaatlarımız yapılmıştır.
Sürecin takipçisi olduğumuzu tüm esnaf ve sanatkârlarımıza saygıyla duyururuz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:07
Öğle
12:24
İkindi
16:15
Akşam
19:30
Yatsı
21:02

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Çakır Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtıldı

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid- 19’a karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor

Kovid- 19’a karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.