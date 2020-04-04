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Korona virüs tedbirleri kapsamında Gökçedere- Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 04.04.2020 08:23 | Son Güncelleme

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı.Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gökçedere-Köse kara yolunun ulaşıma kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Gökçedere- Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gökçedere-Köse kara yolunun ulaşıma kapatılması kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, bunun kurul tarafından alınacak ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.
Kaymakamlık tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ayrıca şu duyuruya yer verildi:
“Kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine. Bu gece 00:00 itibariyle; 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili belirli istisnalar haricinde araç giriş-çıkışına kapatılacaktır.
İlçemizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş 20 yaş altındaki gençlerimize sokağa çıkma yasağı getirilecektir.
İlçemiz pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunluluğu getirilecektir.
3 adım mesafe kuralının her ortamda korunması sağlanacaktır.
İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere idari ve adli yaptırım uygulanacaktır. Hep birlikte kurallara uyarak toplum sağlığını ve kamu düzenini koruyalım.”

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