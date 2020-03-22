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Korona virüs tedbirleri sebebiyle sokaklar boş kaldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.03.2020 18:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarla kronik hastalığı olanların sokağa çıkma yasağı getirilirken, ilçe sakinlerinin bu uyarılara riayet ettiği gözlendi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarla kronik hastalığı olanların sokağa çıkma yasağı getirilirken, ilçe sakinlerinin bu uyarılara riayet ettiği gözlendi. Simav’ın cadde ve sokakları ıssızlığa büründü.
Simav Belediye Başkanlığı tarafından, ilçe merkezinde belirli aralıklarla yapılan sesli ilanlarla, 65 yaş üzeri vatandaşlarla kronik hastalığı olanlara uyarılarda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uygun hareket edildiği ve 65 yaş üzeri vatandaşlardan, kasıtsız olarak dışarıya çıkanlara ikaz edilerek evlerine gönderildiği belirtildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların sokağa çıkmadığı Simav ilçesinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

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Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
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